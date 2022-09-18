Земельное законодательство

Собственников земли обяжут тушить пожары

С 2023 года Минсельхоз обяжет собственников земли не только вызывать пожарную бригаду при обнаружении возгорания, но и принимать участие в тушении самим.

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Законопроект готовится Минсельхозом совместно с органами исполнительной власти, пишут «Известия».

Инициативу поддерживает Минприроды и большинство фракций Госдумы.

Документ предполагает установить обязанность для землевладельцев немедленно уведомлять пожарных о возгорании и оказывать всяческое содействие в тушении огня.

Данная поправка коснется 42 статьи Земельного кодекса.

Касаться она будет не только собственников земельных участков, но и землепользователей, землевладельцев и арендаторов участков, использующих земли для сельскохозяйственного производства.

Какая будет мера ответственности за нарушение закона, не сообщается.

Ландшафтные пожары создают существенную опасность для прилегающих лесов и населенных пунктов.

Общая площадь лесных пожаров в России в этом году составила более 3 млн га.

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