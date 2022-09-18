Собственников земли обяжут тушить пожары

Законопроект готовится Минсельхозом совместно с органами исполнительной власти, пишут «Известия».
Инициативу поддерживает Минприроды и большинство фракций Госдумы.
Документ предполагает установить обязанность для землевладельцев немедленно уведомлять пожарных о возгорании и оказывать всяческое содействие в тушении огня.
Данная поправка коснется 42 статьи Земельного кодекса.
Касаться она будет не только собственников земельных участков, но и землепользователей, землевладельцев и арендаторов участков, использующих земли для сельскохозяйственного производства.
Какая будет мера ответственности за нарушение закона, не сообщается.
Ландшафтные пожары создают существенную опасность для прилегающих лесов и населенных пунктов.
Общая площадь лесных пожаров в России в этом году составила более 3 млн га.