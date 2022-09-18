С 1 октября зарплаты бюджетников увеличат на 4%

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил увеличить на 4% зарплату работникам государственных учреждений и гражданскому персоналу воинских частей с 1 октября, сообщает «ТАСС».
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2022 г. на 4% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений; работников федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба», – говорится в документе.
Зарплату проиндексируют тем категориям служащих, которые не попали в списки майских указов.