В Норильске запустят ипотечную программу «цифровой метр»

Скоро в «Норникеле» запустят эксперимент по ипотеке в цифровом виде, пишет «РБК».

Вместо конкретной квартиры человек сможет купить сертификат на квадратные метры и накапливать их, как мили в авиакомпаниях.

Там, где эти цифровые метры были куплены, их можно будет монетизировать.

«Там, где традиционно «Норильский никель» осуществляет программу переселения, то там можно будет меняться этими цифровыми квадратными метрами», – пояснил Потанин.

Из-за дефицита квартир и их не ликвидности мало кто покупает жилье в Норильске, где и работает «Норникель».

Люди сомневаются, что смогут продать квартиру в дальнейшем и, поэтому предпочитают жить в худших условиях и копить на квартиру мечты.

Цифровая ипотека поможет не только купить квартиру в Норильске, но и позднее обменять ее на квартиру в другом городе.

Пока действующее законодательство не разрешает запускать «цифровой метр», но, договорившись с Минстроем, компания «Норникель» планирует провести такой эксперимент.

На прошлой неделе стало известно, что Потанин продаст 25% акций «Норникеля» сотрудникам компании.