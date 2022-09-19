Ипотека

В Норильске запустят ипотечную программу «цифровой метр»

Такой эксперимент предложил Владимир Потанин в «Норникеле». Вместо конкретной квартиры можно будет купить «сертификат» на квадратные метры.

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Скоро в «Норникеле» запустят эксперимент по ипотеке в цифровом виде, пишет «РБК».

Вместо конкретной квартиры человек сможет купить сертификат на квадратные метры и накапливать их, как мили в авиакомпаниях.

Там, где эти цифровые метры были куплены, их можно будет монетизировать.

«Там, где традиционно «Норильский никель» осуществляет программу переселения, то там можно будет меняться этими цифровыми квадратными метрами», – пояснил Потанин.

Из-за дефицита квартир и их не ликвидности мало кто покупает жилье в Норильске, где и работает «Норникель».

Люди сомневаются, что смогут продать квартиру в дальнейшем и, поэтому предпочитают жить в худших условиях и копить на квартиру мечты.

Цифровая ипотека поможет не только купить квартиру в Норильске, но и позднее обменять ее на квартиру в другом городе.

Пока действующее законодательство не разрешает запускать «цифровой метр», но, договорившись с Минстроем, компания «Норникель» планирует провести такой эксперимент.

На прошлой неделе стало известно, что Потанин продаст 25% акций «Норникеля» сотрудникам компании.

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