Если владеть долей в ООО более 5 лет, при выходе можно не платить НДФЛ

Действительную стоимость доли определяют по данным бухотчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из общества.
Доходы от реализации долей в уставном капитале российских организаций не облагаются НДФЛ, если они непрерывно принадлежали человеку более 5 лет (п.17.2 ст. 217 НК).
Таким образом, при соблюдении этого условия НДФЛ не будет.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 07.08.2022 № 03-04-06/80175.
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