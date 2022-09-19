В форме ЕФС-1 будет раздел для ежемесячного отчета о зарплате бюджетников

Проект с новой формой отчета опубликован на федеральном портале.
Данные нужны для мониторинга системы оплаты труда работников бюджетной сферы.
Другой проект содержит перечень видов деятельности бюджетников, которые должны сдавать новый отчет:
- образование;
- наука;
- медицина;
- социальные услуги;
- искусство и кинематография.
В отчете будет код должности, код категории персонала, звание (ученая степень), размер оклада, код и сумма выплаты.
Например, у бухгалтера код должности Б0045, у главбуха — Г0053.
Код выплаты по окладу — ОВ-04, по тарифной ставке — ОВ-03, за работу в выходные дни — КВ-03, за работу в ночное время — КВ-04, отпускные — СЗ-01, доплата до МРОТ — ИВ-01.