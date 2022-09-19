Отчетность в ПФР

В форме ЕФС-1 будет раздел для ежемесячного отчета о зарплате бюджетников

Ежемесячно до 25 числа бюджетные организации будут сдавать подраздел 1.3 формы ЕСФ-1.

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Проект с новой формой отчета опубликован на федеральном портале.

Данные нужны для мониторинга системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

Другой проект содержит перечень видов деятельности бюджетников, которые должны сдавать новый отчет:

  • образование;
  • наука;
  • медицина;
  • социальные услуги;
  • искусство и кинематография.

В отчете будет код должности, код категории персонала, звание (ученая степень), размер оклада, код и сумма выплаты.

Например, у бухгалтера код должности Б0045, у главбуха — Г0053.

Код выплаты по окладу — ОВ-04, по тарифной ставке — ОВ-03, за работу в выходные дни — КВ-03, за работу в ночное время — КВ-04, отпускные — СЗ-01, доплата до МРОТ — ИВ-01.

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