Брокер БКС 1 октября введет полный запрет для неквалов на покупку бумаг недружественных стран

Брокер БКС решил полностью запретит сделки по бумагам недружественных стран для неквалифицированных инвесторов, сообщает «РБК Инвестиции».

По данным издания, клиентам отправили письмо, в котором уточняется, что запрет будет введен полностью 1 октября, а не как рекомендовал ЦБ постепенно.

«Несмотря на то, что ЦБ рекомендовал поэтапный ввод этих ограничений, БКС принял решение исключить возможность покупать бумаги уже с 1 октября, чтобы обезопасить клиентов от возможных рисков», – отмечается в письме.

Напомним, что полный запрет, по плану регулятора начнет работать с 2023 года. До тех пор надо смотреть, какую долю иностранные бумаги занимают в вашем портфеле.