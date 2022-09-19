Инвестиции

Брокер БКС 1 октября введет полный запрет для неквалов на покупку бумаг недружественных стран

Брокер БКС запретит сделки по бумагам недружественных стран с 1 октября. Ограничить их долю рекомендовал ЦБ.

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Брокер БКС решил полностью запретит сделки по бумагам недружественных стран для неквалифицированных инвесторов, сообщает «РБК Инвестиции».

По данным издания, клиентам отправили письмо, в котором уточняется, что запрет будет введен полностью 1 октября, а не как рекомендовал ЦБ постепенно.

«Несмотря на то, что ЦБ рекомендовал поэтапный ввод этих ограничений, БКС принял решение исключить возможность покупать бумаги уже с 1 октября, чтобы обезопасить клиентов от возможных рисков», – отмечается в письме.

Напомним, что полный запрет, по плану регулятора начнет работать с 2023 года. До тех пор надо смотреть, какую долю иностранные бумаги занимают в вашем портфеле.

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