Мошенники получают реквизиты банковских карт через аккаунты в «Яндекс» и VK

О новом способе мошенничества через аккаунты в VK и «Яндекс», сообщают в компании, специализирующейся на кибербезопасности Angara Security.
Завладев кодом доступа к соцсети, мошенники не только получат фотографии, переписку и личные данные, но и данные платежных документов, так как для оплаты покупок в приложениях экосистемы привязана карта.
Сценарий такой:
- Жертве приходит код подтверждения к восстановлению страницы в VK или «Яндексе»;
- После чего злоумышленники звонят и просят его сообщить.
По легенде ваш номер телефона совпадает с телефоном их друга и ему срочно нужно восстановить доступ к странице.
В реальности, так мошенники пытаются получить доступ к вашему аккаунту.
Не сообщайте никаких кодов доступа к своим аккаунтам никому, даже если услышите душераздирающую историю про друга, потерявшего пароль от соцсети.