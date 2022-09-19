Мошенничество

Мошенники получают реквизиты банковских карт через аккаунты в «Яндекс» и VK

Мошенники теперь охотятся за паролями от соцсетей. Они хотят получить не только ваши фото и личную переписку, но и реквизиты банковской карты.

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О новом способе мошенничества через аккаунты в VK и «Яндекс», сообщают в компании, специализирующейся на кибербезопасности Angara Security.

Завладев кодом доступа к соцсети, мошенники не только получат фотографии, переписку и личные данные, но и данные платежных документов, так как для оплаты покупок в приложениях экосистемы привязана карта.

Сценарий такой:

  1. Жертве приходит код подтверждения к восстановлению страницы в VK или «Яндексе»;
  2. После чего злоумышленники звонят и просят его сообщить.

По легенде ваш номер телефона совпадает с телефоном их друга и ему срочно нужно восстановить доступ к странице.

В реальности, так мошенники пытаются получить доступ к вашему аккаунту.

Не сообщайте никаких кодов доступа к своим аккаунтам никому, даже если услышите душераздирающую историю про друга, потерявшего пароль от соцсети.

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