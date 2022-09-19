Санкции 2022

Новый риск для владельцев зарубежных счетов. Из-за прекращения обмена информацией с ФНС можно стать невольным нарушителем валютного контроля

Владельцы счетов за рубежом могут сильно пострадать из-за прекращения обмена информацией с ФНС

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В конце сентября более 110 стран, участников международного соглашения об автоматическом обмене финансовой и налоговой информацией должны направить информации о счетах нерезидентов в другие страны, в том числе – Россию, сообщает «Forbes».

Не все страны готовы делиться с Россией информацией, так как санкции ЕС ограничивают любые взаимодействия с Россией, в том числе и в финансовой сфере.

Раньше, если менялся «обменный» статус, то россияне могли оперативно перевести активы в другое государство.

Сегодня это сделать невозможно.

Многие зарубежные банки не совершают переводы в Россию, а значит россияне, имеющие счета за рубежом могут стать нарушителями валютного законодательства просто по незнанию.

Перечень операций, которые доступны для зачисления на личные счета российских граждан за рубежом, в странах, которые не обмениваются информацией с Россией очень ограничены: зачисление собственных средств, переводы от близких родственников, зарплата от иностранной компании и несколько других.

Например, запрещены зачисления доходов от аренды, продажи недвижимости, ценных бумаг, дивидендов и прочее.

Такие операции могут привести к штрафу до 40% от суммы транзакции.

Все упомянутые операции будут признаны незаконными с даты вступления в силу специального приказа ФНС. Ежегодно налоговики выпускают такие приказы в декабре.

Владельцам зарубежных счетов стоит быть внимательнее, если есть вероятность, что страна, где находится счет может выйти из автообмена информацией с Россией, то лучше пересмотреть возможные поступления на данных счет.

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