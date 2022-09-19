За товары в составе работ тоже надо будет сдавать отчеты о прослеживаемости

Проект опубликован на федеральном портале.

Поправки вносят в постановление Правительства от 01.07.2021 № 1108, которым утвердили положение о национальной системе прослеживаемости товаров.

Кстати, бизнес давно интересовался, как отражать (и надо ли) прослеживаемые товары в составе работ.

В частности, такие вопросы задавали на нашем форуме.

Теперь эту неопределенность из закона уберут.

Еще одна поправка касается продажи прослеживаемых товаров между лицами различных государств — членов ЕАЭС.

Сейчас при перемещении товаров из РФ в ЕАЭС надо уведомить об этом налоговиков в течение 5 дней после отгрузки.

По новым правилам уведомлять надо будет до отгрузки в случае перемещения товаров, включенных в перечень, утверждаемый Евразийской экономической комиссией.