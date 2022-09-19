Экономика России

Fix Price сократил чистую прибыль в 2 раза за 1 полугодие 2022

Ритейлер Fix Price сократил чистую прибыль на 47,9% в 1 полугодии 2022.

Версия для печати

В денежном выражении прибыль сократилась с 9,788 млрд руб. до 5,095 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

При этом показатель EBITDA вырос на 31,1% до 25,991 млрд руб.

Рентабельность компании тоже выросла с 18,7% до 19,7%.

Валовая маржа повысилась на 33% за счет активной работы с ассортиментом.

Коммерческие расходы за 1 полугодие тоже выросли на 26,7%. Снижение чистой прибыли произошло из-за убытков по курсовым разницам и увеличения расходов по уплате налогов.

Убытки от курсовых разниц превысили 1,5 млрд руб.

Помимо этого, в 1 полугодии компания перестроила организацию транспортировки товаров, сконцентрировавшись на железнодорожном транспорте (ранее был морской) и активно формировала запасы.

Ограничения на поставки некоторых поставщиков тоже сказались на работе ритейла, но руководство нашло новых местных поставщиков.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен.

Компания планирует открыть в 2022 году 750 новых магазинов.

Получите 42 онлайн-курса и 350+ вебинаров и курс повышения квалификации

Эксклюзивные знания почти у вас в кармане — надо только оформить «Клерк.Премиум». Подарим курс «Исправление ошибок в учете». Целый год вы сможете задавать хоть миллион вопросов экспертам — они ответят на все.

Редакция «Клерка» персонально для вас будет разбирать новинки в законах. Получите 400+ чек-листов и шаблонов для работы.

Оформите подписку по выгодной цене — 24 800 рублей. Заполните форму ниже — мы расскажем о подарке больше и ответим на вопросы.

Налоговые проверки

ФНС перегибает палку❗️

Итак, уведомление о вызове налогоплательщика. Суть: ЮЛ лицо приняло решение о добровольной ликвидации, подали документы в ФНС. Не успели получить уведомление о включении записи в ЕГРЮЛ, как вот оно «письмо счастья».

Повышение квалификации

ФСБУ Аренда

Лизингополучатель должен отразить в учете ППА

По ФСБУ 25/2018 организации с упрощенным бухучетом могут не создавать право пользования активом (ППА), а учитывать обычные арендные платежи, но только если договором не предусмотрен выкуп. При лизинге выкуп есть, а значит без ППА не обойтись.

Мероприятия

Разместить
Читать еще