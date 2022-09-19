Fix Price сократил чистую прибыль в 2 раза за 1 полугодие 2022

В денежном выражении прибыль сократилась с 9,788 млрд руб. до 5,095 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

При этом показатель EBITDA вырос на 31,1% до 25,991 млрд руб.

Рентабельность компании тоже выросла с 18,7% до 19,7%.

Валовая маржа повысилась на 33% за счет активной работы с ассортиментом.

Коммерческие расходы за 1 полугодие тоже выросли на 26,7%. Снижение чистой прибыли произошло из-за убытков по курсовым разницам и увеличения расходов по уплате налогов.

Убытки от курсовых разниц превысили 1,5 млрд руб.

Помимо этого, в 1 полугодии компания перестроила организацию транспортировки товаров, сконцентрировавшись на железнодорожном транспорте (ранее был морской) и активно формировала запасы.

Ограничения на поставки некоторых поставщиков тоже сказались на работе ритейла, но руководство нашло новых местных поставщиков.

Fix Price – крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен.

Компания планирует открыть в 2022 году 750 новых магазинов.