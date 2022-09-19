ФСБУ Аренда

Учет аренды по ФСБУ 25/2018: отвечаем на ваши вопросы

Полгода действует новый стандарт по учету аренды. Но как применять его в каждом отдельном случае? Проводим для арендаторов и арендодателей вебинар и отвечаем на вопросы.

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21 сентября (в среду) ждем вас на вебинаре «Учет аренды по ФСБУ 25/2018».

Разберем основные вопросы по аренде, которые задают арендаторы и арендодатели:

  • как определить срок аренды;
  • какие условия применения упрощенного порядка учета аренды;
  • что такое «право пользования активом» и как его оценить;
  • как рассчитать процентный доход;
  • кто должен платить налог на имущество с арендованной недвижимости;
  • как учитывать доходы и расходы от аренды для налога на прибыль или УСН.

Начало в 11.00 мск. Запишитесь, чтобы мы прислали ссылку перед началом трансляции!

После прохождения вебинара вы получите сертификат.

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