Учет аренды по ФСБУ 25/2018: отвечаем на ваши вопросы

21 сентября (в среду) ждем вас на вебинаре «Учет аренды по ФСБУ 25/2018».
Разберем основные вопросы по аренде, которые задают арендаторы и арендодатели:
- как определить срок аренды;
- какие условия применения упрощенного порядка учета аренды;
- что такое «право пользования активом» и как его оценить;
- как рассчитать процентный доход;
- кто должен платить налог на имущество с арендованной недвижимости;
- как учитывать доходы и расходы от аренды для налога на прибыль или УСН.
Начало в 11.00 мск. Запишитесь, чтобы мы прислали ссылку перед началом трансляции!
После прохождения вебинара вы получите сертификат.