При импорте самовывозом нужны сопроводительные документы с переводом на русский язык

Вопрос задала наша подписчица в разделе «Клерк.Консультации».

Российская компания купила товар в Китае с условиями поставки EXW, то есть самовывоз. Доставку товара осуществляет транспортная компания, а из транспортных документов — только местная форма транспортной накладной на китайском языке.

Эксперт Виктория Ломовкина, директор аудиторской компании ООО «ВИЛАНА», пояснила, что перевод документов, подтверждающих расходы, на русский язык обязателен, такова позиция контролирующих органов.

Первичка, которая составлена на иностранном языке в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, должны быть в обязательном порядке переведена на русский язык. Об этом, в частности, говорится в письме Минфина от 29.04.2019 № 03-03-06/1/31506.

Что касается CRM, то этот документ можно не переводить. Этот документ подтверждает в совокупности с отметками таможни ввоз товаров в РФ по конкретным адресам, указанным на русском языке.

Прочая информация, необходимая в целях идентификации товаров, отправителя и получателя, отражена в ГТД, ссылка на которые есть в CMR.

Обязанности сторон по транспортировке товара определяются в Инкотермс. Условиях поставки EXW возлагают на покупателя расходы на перевозку товаров от склада продавца. То есть расходы на транспортировку покупатель обязан оплачивать самостоятельно сверх стоимости товара.

А письме от 17.04.2007 № 03-03-06/1/246 Минфин не возражает против расходов на доставку товара, которые произошли до момента перехода права собственности на товар.

Аналогичную позицию налоговые органы высказывали в отношении условий поставки FOB, которые отличаются от EXW тем, что продавец обязан отгрузить товар в согласованном порту (письмо УФНС по г. Москве от 14.12.2007 № 19-11/119789).