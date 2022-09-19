Только 38% работников довольны своим служебным положением. Вышли новые данные о лояльности к работодателю в кризис

Такие данные приводятся в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Среди работающих россиян 38% сообщили, что сегодня рабочее место их устраивает больше, чем пару лет назад. Удовлетворенных больше среди мужчин (42% против 33% у женщин), 18–24-летних (54%) и россиян, довольных своим материальным положением (49%).

«Молодежь, только оправившись от первого крупнейшего ментального кризиса, связанного с пандемией, попав под серьезнейшее информационно-психологического давление, констатирует снижение горизонта планирования и в результате учится и работает больше», – рассказал гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Еще люди признались, что стали больше трудиться за последние годы (53%), в сравнении с 1992 годом показатель вырос в 1,4 раза. Еще 33% значительных изменений в их рабочем распорядке не заметили. 13% стали работать меньше.

Зато свободного времени у людей прибавилось: в 1992 году почти половина респондентов жаловались на его нехватку, сейчас – 32% опрошенных.

Меньше времени стало у предпринимателей (54% vs. 44% среди работающих по найму).

Почти половина россиян старше 60 лет сообщили, что за последние 2-3 года у них стало гораздо больше свободного времени (), в то же время экономически активая часть населения, особенно молодежь, говорит об обратном. Среди 18-34-летних больше половины отметили, что им стало не хватать времени ().

И все-таки сейчас выбирать работодателей проще. Новые вакансии каждый день, ищите на канале Бух.Джоб по вашим запросам.