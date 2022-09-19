Правительство готовится к новым санкциям. По старым ранам

Российское правительство считает, что давление санкциями со стороны недружественных стран будет только усиливаться и обсуждает сценарии новых возможных санкции, сообщают «Ведомости».
Всего выделяют 5 новых направлений:
- Ограничения международной мобильности граждан – это не только туризм, но и бизнес, наука и образование. Под удар поставлен обмен опытом между научным сообществом и бизнес-партнерами.
- Расширение перечня недружественных стран. Сейчас в перечне 43 страны, однако, некоторые Западные страны контрсанкциями могут втянуть в перечень недружественных для России стран и азиатских партнеров, и членов ЕАЭС.
- Усиление вторичных санкций – могут пострадать компании, оставшиеся работать в России. США предупреждал о риске вторичных санкций для стран, которые станут помогать РФ обходить введенные санкции.
- Ограничения на экспорт энергоносителей – летом ЕС ввел постепенное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Заявлялось и о введении потолка цен на российскую нефть. Все это влияет на доходы бюджета России.
- Расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке технике и технологий. Сейчас Россия активно занимается поддержкой компаний, которые способствуют развитию импортозамещения, чтобы в случае введения дополнительных ограничений минимизировать их эффект.