Санкции 2022

Правительство готовится к новым санкциям. По старым ранам

Правительство готовиться принять санкции по 5 новым направлениям в ближайшем будущем.

Версия для печати

Российское правительство считает, что давление санкциями со стороны недружественных стран будет только усиливаться и обсуждает сценарии новых возможных санкции, сообщают «Ведомости».

Всего выделяют 5 новых направлений:

  1. Ограничения международной мобильности граждан – это не только туризм, но и бизнес, наука и образование. Под удар поставлен обмен опытом между научным сообществом и бизнес-партнерами.
  2. Расширение перечня недружественных стран. Сейчас в перечне 43 страны, однако, некоторые Западные страны контрсанкциями могут втянуть в перечень недружественных для России стран и азиатских партнеров, и членов ЕАЭС.
  3. Усиление вторичных санкций – могут пострадать компании, оставшиеся работать в России. США предупреждал о риске вторичных санкций для стран, которые станут помогать РФ обходить введенные санкции.
  4. Ограничения на экспорт энергоносителей – летом ЕС ввел постепенное эмбарго на российскую нефть и нефтепродукты. Заявлялось и о введении потолка цен на российскую нефть. Все это влияет на доходы бюджета России.
  5. Расширение списка подсанкционных компаний и запрещенных к поставке технике и технологий. Сейчас Россия активно занимается поддержкой компаний, которые способствуют развитию импортозамещения, чтобы в случае введения дополнительных ограничений минимизировать их эффект.

Получите 42 онлайн-курса и 350+ вебинаров и курс повышения квалификации

Эксклюзивные знания почти у вас в кармане — надо только оформить «Клерк.Премиум». Подарим курс «Исправление ошибок в учете». Целый год вы сможете задавать хоть миллион вопросов экспертам — они ответят на все.

Редакция «Клерка» персонально для вас будет разбирать новинки в законах. Получите 400+ чек-листов и шаблонов для работы.

Оформите подписку по выгодной цене — 24 800 рублей. Заполните форму ниже — мы расскажем о подарке больше и ответим на вопросы.

Повышение квалификации

Налоговые проверки

🔎 Допросы, комиссии, выемки и осмотры налоговой. К чему готовиться и как противостоять

Львиная доля дел против предпринимателей возбуждаются из-за конфликта с контрагентами или личного интереса следователей. Да даже на уровне налоговой, опросы, комиссии, выемки и осмотры проводятся с нарушениями.

Мероприятия

Разместить
Налоговые проверки

ФНС перегибает палку❗️

Итак, уведомление о вызове налогоплательщика. Суть: ЮЛ лицо приняло решение о добровольной ликвидации, подали документы в ФНС. Не успели получить уведомление о включении записи в ЕГРЮЛ, как вот оно «письмо счастья».

Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров ждет новый отчет ЕФС-1. И в нем черт голову сломит, не то что бухгалтеры

Объединение двух фондов с 2023 года продолжает нести сюрпризы уже сейчас. Мы всей редакцией изучили очередной треш с отчетностью, который грядет совсем скоро.

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеров ждет новый отчет ЕФС-1. И в нем черт голову сломит, не то что бухгалтеры
ФСБУ Аренда

Лизингополучатель должен отразить в учете ППА

По ФСБУ 25/2018 организации с упрощенным бухучетом могут не создавать право пользования активом (ППА), а учитывать обычные арендные платежи, но только если договором не предусмотрен выкуп. При лизинге выкуп есть, а значит без ППА не обойтись.

Читать еще