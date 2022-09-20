В III квартале импорт восстанавливается. За счет параллельного

В 2023 году начнет расти и инвестиционный импорт, сообщает «Интерфакс».
«В III квартале импорт начал восстанавливаться, конечно, пока восстанавливается импорт в первую очередь потребительский. Восстановление промежуточного и инвестиционного импорта мы ожидаем в следующем году», – заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Очень хорошо на показатель повлиял параллельный импорт.
В Россию ввезли более 1,3 млн тонн товаров по параллельному импорту на сумму более 9 млрд долларов.
Прежде всего параллельный импорт помогает поддерживать спрос на рынке непродовольственных товаров. Но, к сожалению, теперь обострилась проблема контрафакта.