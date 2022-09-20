Сроки ввода новостроек в России сдвигаются. В среднем застройщики задерживают срок на 7 месяцев

Аналитики подсчитали, что в среднем застройщик задерживает срок сдачи новостроек на 7 месяцев, сообщает «Интерфакс».

«Средний перенос планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию или передачи квартир дольщикам на сентябрь 2022 года составляет 7,4 месяца», – сообщают аналитики.

На сегодняшний день в стройке находятся объекты, разрешения на которые были выданы в 2021 году.

На 1 сентября 2022 года в стадии строительства находится 9,8тысяч домов, общей площадью 106,2млн кв. м.

На большинство объектов разрешение на строительство было получено в 2021 году (почти на 30%).

Это значительно лучше показателей прошлого года, когда строились дома, разрешение на строительство которых было выдано в 2018 году.

С начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось почти 2000 квартир.

С такими темпами за год на рынок будет выведено 762 тысячи новых квартир.

До конца года застройщики планируют ввести в эксплуатацию еще почти 19 млн кв. м. жилья.