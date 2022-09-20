Товары, ввозимые по параллельному импорту, маркировать не станут

О таком решении заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет «ТАСС».

Продукция, которая попадает в Россию по параллельному импорту проходит все те же проверки, что и продукция, привезенная поставщиком или произведенная внутри страны.

Никаких различий между товарами нет и создавать их не нужно.

В июне Минпромторг не исключал возможности введения специальной маркировки для товаров, ввезенных через параллельный импорт, в частности для продажи на маркетплейсах.

Программу параллельного импорта продлили на весь 2023 год.