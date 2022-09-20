Фиксированные взносы ИП

😱 Налоговики лишают ИП отсрочки по взносам задним числом и начисляют пени

По взносам 1% за 2021 год ИП из некоторых сфер бизнеса получили отсрочку на год. Срок уплаты перенесли с 01.07.22 на 03.07.23. Но налоговики имеют свой взгляд на эту отсрочку. Если ИП закрылся после 1 июля 2022 года, его отсрочку просто аннулируют.

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Такая история произошла с нашим подписчиком.

ИП закрыл свой бизнес. Запись об этом в ЕГРИП появилась в июле 2022 года. Перед закрытием ИП добросовестно уплатил фиксированные взносы, в том числе 1-процентные, за 2022 год.

Про отсроченные взносы за 2021 год бывший ИП забыл. Но ему напомнили — долг по ним высветился в личном кабинете вместе с внушительной суммой пеней.

Все взносы, не уплаченные до даты прекращения деятельности ИП, по которым срок уплаты еще не наступил, надо уплатить в течение 15 календарных дней.

То есть срок уплаты отсроченных взносов за 2021 год будет: дата закрытия ИП + 15 дней, но никак не 1 июля 2022 года.

Но налоговики считают иначе. Закрытому ИП они просто аннулируют отсрочку в принципе.

Таким образом, по мнению ФНС получается, что бизнесмен, который захочет закрыть бизнес в 2022 году, должен был уплатить взносы в старый срок (до 01.07.22) без права на отсрочку.

Такого не должно быть, подсказывает эксперт. Отсрочка закончилась в день закрытия ИП, а не задним числом. Отменять право на перенос срока уплаты налоговики не должны. Надо жаловаться.

У кого есть отсрочка по страховым взносам за 2021 год, смотрите в нашей таблице.

Кроме того, проверить свое право на отсрочку можно в сервисе ФНС — Проверка возможности продления сроков платежей по УСН и страховым взносам

 

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