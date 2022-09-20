📞 Кандидатов на налоговые проверки выбирают из реестра ФРВ

Отследить заранее, что компания попала в ФРВ невозможно, потому что реестр закрытый и существует для внутреннего пользования. И при том, контрагентам могут прийти пригласительные, даже если решение о результатах проверки компании еще не вступило в силу.

Готовьтесь к таким комиссиям заранее. Потенциально сегодня каждый может стать кандидатом на налоговую проверку.

Адвокат Вячеслав Василевский расскажет, как проходит ВНП, какие тонкие места будут искать проверяющие и почему сотрудники ОЭБ теперь будут участвовать в каждой второй налоговой проверке.

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