Маркетплейсы

Китайские товары OZON будет доставлять всего за 14 дней

Ozon Global запустил партнерскую программу доставки товаров из Китая.

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Раньше доставку товаров из Китая должны были организовать сами продавцы, пишет «Интерфакс».

Получить посылку покупатель мог только в некоторых службах доставки, что было крайне неудобно, до некоторых нужно было долго добираться.

Теперь доставка будет организована через сервис Ozon Global.

Получить свою покупку можно будет в любом пункте выдачи Ozon. В России их больше 16 тысяч.

Продавцы же смогут отправить посылки из большинства китайских провинций.

Такой формат поможет сделать доставку из Китая максимально быстрой.

Обещают доставить за 14 дней.

На китайские товары приходится 90% продаж сервиса Ozon Global.

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