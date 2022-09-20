Банкротство

Уголовное преследование бизнесмена Яркина прекращено. Он был в «лондонском списке» Титова

Владимир Яркин освобожден от уголовного преследования с правом реабилитации. Его обвиняли в преднамеренном банкротстве собственного предприятия.

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Яркин являлся фигурантом так называемого «лондонского списка» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, пишет «Ъ».

Владимир Яркин обвинялся в преднамеренном банкротстве своего предприятия и причинении ущерба кредитору в 140 млн руб.

Главное следственное управление МВД по Самарской области прекратило уголовное дело в отношении бывшего владельца «Автотрейда» в связи с непричастностью к совершению преступления.

Предприниматель имеет право на реабилитацию и возмещение вреда из-за уголовного преследования.

Уголовное дело о преднамеренном банкротстве «Автотрейда» завели еще 2015 году.

Потерпевшей стороной был признан Альфа-банк, которому, по версии обвинения, причинили ущерб на 140,6 млн руб.

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