Эквайринг

Qiwi купила интегратор для бизнеса IntellectMoney и будет развивать эквайринг для малого бизнеса

Qiwi планирует расширить количество эквайринговых услуг для малого и среднего бизнеса.

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Для этого компания купила 100% интегратора IntellectMoney, пишет «Интерфакс».

2 года Qiwi активно развивала IntellectMoney в рамках партнерских отношений.

«Такая покупка связана с планами Qiwi расширить свое присутствие в сегменте малого и среднего предпринимательства», – отметили в компании.

IntellectMoney будет развиваться самостоятельно и текущих клиентов сервиса перемены не коснутся.

IntellectMoney – это компания, которая предлагает платежные решения для рынка электронной коммерции.

Основными клиентами IntellectMoney являются интернет-магазины, маркетплейсы, банки, операторы моментальных платежей.

Qiwi управляет одним из крупных в России платежных сервисов.

Они владеют почти 15 млн электронных кошельков.

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