Qiwi купила интегратор для бизнеса IntellectMoney и будет развивать эквайринг для малого бизнеса

Для этого компания купила 100% интегратора IntellectMoney, пишет «Интерфакс».
2 года Qiwi активно развивала IntellectMoney в рамках партнерских отношений.
«Такая покупка связана с планами Qiwi расширить свое присутствие в сегменте малого и среднего предпринимательства», – отметили в компании.
IntellectMoney будет развиваться самостоятельно и текущих клиентов сервиса перемены не коснутся.
IntellectMoney – это компания, которая предлагает платежные решения для рынка электронной коммерции.
Основными клиентами IntellectMoney являются интернет-магазины, маркетплейсы, банки, операторы моментальных платежей.
Qiwi управляет одним из крупных в России платежных сервисов.
Они владеют почти 15 млн электронных кошельков.