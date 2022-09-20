На Северный Кипр из России полетит прямой рейс

Первый авиарейс планируют приурочить к открытию нового аэропорта Эрджан – 15 ноября, пишет «Ъ».
Коммерческие рейсы будут организуют между странами напрямую или через туроператора.
Российские власти уже дали добро на запуск перелетов.
С 1974 года Кипр разделен на южный и северный греческой и турецкой общинами.
Долететь до Южного Кипра из России уже можно прямым рейсом.
При этом, у туристов есть возможность посещать как северную, так и южную часть Кипра.
Если лететь в Кипр через Турцию, то посетить можно только северную часть острова. Переход на Южную часть будет считаться нелегальным пересечением границы.
Турция – единственная страна в мире, которая признает независимость Турецкой Республикой Северного Кипра.
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