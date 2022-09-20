Жилищное законодательство

Приватизировать муниципальную квартиру можно только один раз

Даже если вы вернули жилье городу, приватизировать новую муниципальную квартиру не получится.

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Такие разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, пишет «Российская газета».

Дело обстояло так.

Дом признали аварийным, и гражданка поспешила передать приватизированную квартиру обратно городу.

Она переселилась в новое жилье по договору социального найма и захотела зарегистрировать на него права.

Городская администрация ей отказала, а вот местные суды иск удовлетворили.

Но дело дошло до Верховного суда и приняло новый оборот.

По закону «О приватизации жилищного фонда в РФ» приватизировать муниципальную квартиру можно только один раз.

Больше такого права у граждан нет.

Если вы воспользовались своим правом на приватизацию жилья, то никакие иные мотивы, передача имущества обратно городу не дают права на вторую приватизацию.

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