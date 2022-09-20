Такие разъяснения сделала Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, пишет «Российская газета».
Дело обстояло так.
Дом признали аварийным, и гражданка поспешила передать приватизированную квартиру обратно городу.
Она переселилась в новое жилье по договору социального найма и захотела зарегистрировать на него права.
Городская администрация ей отказала, а вот местные суды иск удовлетворили.
Но дело дошло до Верховного суда и приняло новый оборот.
По закону «О приватизации жилищного фонда в РФ» приватизировать муниципальную квартиру можно только один раз.
Больше такого права у граждан нет.
Если вы воспользовались своим правом на приватизацию жилья, то никакие иные мотивы, передача имущества обратно городу не дают права на вторую приватизацию.