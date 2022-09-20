Предложение направлять материнский капитал на покупку автомобиля не имеет перспектив. Машина – это не долгосрочная цель

Минтруд считает нецелесообразным тратить деньги материнского капитала на приобретение автомобиля, пишет «ТАСС».

Покупка автомобиля – это не долгосрочная цель и идет в разрез с основной целью закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Не решается задача по соблюдению прав детей на владение автомобилем при оформлении авто в долевую собственность родителей.

Запрет распоряжаться автомобилем, в случае распада семьи, тоже не обеспечит соблюдение прав всех членов семьи, а в частности детей.

Такое заявление Минтруд сделал после того, как президент «АвтоВАЗа» предложил разрешить использовать маткапитал на покупку первого для семьи автомобиля.