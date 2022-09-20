«АвтоВАЗ» предлагает пустить маткапитал на покупку Lada. Если для семьи это будет первая машина

«АвтоВАЗ» предложил внести поправки в закон о такси и разрешить использование материнского капитала для покупки автомобиля Lada, пишет «Интерфакс».

Главное – маткапитал можно использовать только на покупку отечественного автомобиля.

Этот автомобиль должен быть первым для молодой семьи.

Представители «АвтоВАЗа» заявляют, что если господдержка программ льготного автокредитования будет увеличена в 2 раза, то они смогут реализовать 500 тыс. автомобилей Lada в год.

К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует увеличить продажи до 800 тыс. авто в год, если останется льготный кредит и появится возможность использования маткапитала.

Продажи отечественных автомобилей сейчас бьют рекорды.