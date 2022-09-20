Экономика России

«АвтоВАЗ» предлагает пустить маткапитал на покупку Lada. Если для семьи это будет первая машина

С таким предложением обратился «АвтоВАЗ» в Госдуму. Компания считает, что это позволит увеличить продажи авто.

Версия для печати

«АвтоВАЗ» предложил внести поправки в закон о такси и разрешить использование материнского капитала для покупки автомобиля Lada, пишет «Интерфакс».

Главное – маткапитал можно использовать только на покупку отечественного автомобиля.

Этот автомобиль должен быть первым для молодой семьи.

Представители «АвтоВАЗа» заявляют, что если господдержка программ льготного автокредитования будет увеличена в 2 раза, то они смогут реализовать 500 тыс. автомобилей Lada в год.

К 2026 году «АвтоВАЗ» планирует увеличить продажи до 800 тыс. авто в год, если останется льготный кредит и появится возможность использования маткапитала.

Продажи отечественных автомобилей сейчас бьют рекорды.

Дарим курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за подписку на «Клерк.Премиум»

Оформите подписку «Клерк.Премиум» и получите 50+ онлайн-курсов и 450+ вебинаров. Плюсом дадим доступ к консультациям с ведущими экспертами «Клерка» без ограничений.

Впридачу получите больше 400 инструкций и чек-листов для работы.

Один год доступа стоит 24 880 рублей. После оформления подписки получите курс повышения квалификации бесплатно. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы..

УК РФ

Уголовная ответственность для бизнеса в 2022. Что нового?

Расскажем об изменениях в уголовной ответственности для бизнес-сферы. Пока с повестки законодателя сняты вопросы об амнистии в отношении россиян, совершивших экономические преступления небольшой и средней тяжести, а также за фиктивную регистрацию физлица в качестве ИП. Однако уже приняты или обсуждаются поправки, которые облегчат жизнь бизнесу.

Уголовная ответственность для бизнеса в 2022. Что нового?

Повышение квалификации

Банк списал долги по кредиту. Когда у клиента может возникнуть налог?

Иногда банки прощают долги по кредитам людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. Но налоговые инспекторы считают, что у заемщика возникает доход, с которого нужно заплатить налог. Не каждый списанный долг приводит к экономической выгоде и налогу.

Нотариат

Квартирные мошенники подделывают доверенности, которые можно проверить по QR-коду. Рискуют все, кто готов на сделку без нотариуса

Нотариусы бьют тревогу – мошенники создают сайты-двойники для проверки доверенностей и по фальшивым документам пытаются переоформить квартиру.

Мероприятия

Разместить
Чеки

Когда чек может быть небумажным

Федеральный закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов» обязывает пользователей касс выдавать покупателю кассовый чек на бумажном носителе или направлять его в электронной форме на предоставленные покупателем абонентский номер или адрес электронной почты. Чек является документом, подтверждающим сделку (покупку).

Когда чек может быть небумажным
Налоговые проверки

📞 Кандидатов на налоговые проверки выбирают из реестра ФРВ

Налоговые инспекции по новому порядку вызывают бизнесменов для дачи показаний на счет связей с сомнительными поставщиками и правомерности вычета НДС. Всем им сообщают о попадании в Федеральный реестр выгодоприобретателей.

Инвестиции

Проблемы розничных инвесторов в условиях санкций

Совокупность введенных санкций и российских контрмер вызвала негативные последствия как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Блокировка огромного объема активов привела к «подвешенному» состоянию на рынке для владельцев бумаг, так как основные операции и транзакции также оказались недоступны. В связи с этим Банк России и правительство разработали ряд оперативных антикризисных мер с целью как можно скорее стабилизировать ситуацию на финансовом рынке и предпринять первые шаги для в

Трудовые отношения

Виды компенсаций за вредные условия труда

Для установления льгот и компенсаций за вредные и опасные условия труда необходимы результаты специальной оценки условий труда. Именно на основании присвоенного класса условий труда и устанавливаются льготы и компенсации работникам. Льготы и компенсации устанавливаются для всех работников с классом условия труда выше 2 (исключение составляют дистанционные работники, работники, состоящие в трудовых отношениях с работодателем-физическим лицом и работодателем-религиозной организацией).

Виды компенсаций за вредные условия труда
Читать еще