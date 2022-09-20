Кредитование

Правила выдачи потребительских кредитов ужесточат. Их не получат люди с непогашенными кредитами

Из-за большого спроса Банк России ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов с 1 января.

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1 января 2023 года ЦБ введет прямые количественные ограничения в сфере кредитования, отмечает «РБК».

Новый инструмент называется – макропруденциальные лимиты (МПЛ) и позволяет ограничивать выдачу кредитов с определенными параметрами.

Такие меры будут применяться для ипотеки и необеспеченных кредитов. Лимиты будут установлены для всех финансовых организаций в зависимости от типа лицензии.

  1. Для банков с универсальной лицензией МПЛ установят по 2 параметрам: срок кредита и показатель долговой нагрузки (разница между доходом заемщика и его платежами по кредиту). Только 25% кредитов может быть выдано заемщикам, долговая нагрузка которых больше 80%. Кредиты на срок более 5 лет будут выдавать только в 10% случаев.
  2. Для микрофинансовых организаций установят МПЛ в размере 35% от всего объема потребительских кредитов можно выдать заемщикам с долговой нагрузкой свыше 80%.
  3. На банки с базовой лицензией такие правила не распространяются.

Кредиты станут труднодоступными для граждан, которые планируют взять необеспеченный кредит на длительный срок или уже имеют несколько непогашенных кредитов.

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