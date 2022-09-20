27 региональных выплат перевели на карты «Мир»

Банки, выпускающие карты российской платежной системы, должны к ноябрю подготовить свои информационные системы для обработки нужных кодов выплат.
Изначально в список входили в основном федеральные выплаты.
Региональные соцвыплаты:
- ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка;
- субсидии на покупку и строительство жилья;
- субсидии на первый взнос по ипотеке и погашение целевого кредита;
- компенсация стоимости аренды жилья;
- компенсация расходов на ЖКУ и газификацию;
- пособия для граждан, ухаживающих за инвалидами;
- стипендии для сирот;
- выплаты врачам и ряд других.
Деньги будут перечисляться по номеру карты без указания многочисленных дополнительных реквизитов. Банк, выпустивший карту, проверит, действительна ли она и принадлежит ли получателю соцподдержки.
Это сократит срок зачисления до максимум 30 минут, пишут «Известия».
По данным Федерального казначейства, в формате перечисления по реквизитам карт «Мир» можно указать код вида дохода для каждой выплаты, включая не подлежащие взысканию.