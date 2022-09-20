Платежные системы

27 региональных выплат перевели на карты «Мир»

С 1 ноября 27 региональных социальных выплат будут перечислять напрямую из бюджета на карты «Мир».

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Банки, выпускающие карты российской платежной системы, должны к ноябрю подготовить свои информационные системы для обработки нужных кодов выплат.

Изначально в список входили в основном федеральные выплаты.

Региональные соцвыплаты:

  • ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка;
  • субсидии на покупку и строительство жилья;
  • субсидии на первый взнос по ипотеке и погашение целевого кредита;
  • компенсация стоимости аренды жилья;
  • компенсация расходов на ЖКУ и газификацию;
  • пособия для граждан, ухаживающих за инвалидами;
  • стипендии для сирот;
  • выплаты врачам и ряд других.

Деньги будут перечисляться по номеру карты без указания многочисленных дополнительных реквизитов. Банк, выпустивший карту, проверит, действительна ли она и принадлежит ли получателю соцподдержки.

Это сократит срок зачисления до максимум 30 минут, пишут «Известия».

По данным Федерального казначейства, в формате перечисления по реквизитам карт «Мир» можно указать код вида дохода для каждой выплаты, включая не подлежащие взысканию.

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