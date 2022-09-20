27 региональных выплат перевели на карты «Мир»

Банки, выпускающие карты российской платежной системы, должны к ноябрю подготовить свои информационные системы для обработки нужных кодов выплат.

Изначально в список входили в основном федеральные выплаты.

Региональные соцвыплаты: ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка;

субсидии на покупку и строительство жилья;

субсидии на первый взнос по ипотеке и погашение целевого кредита;

компенсация стоимости аренды жилья;

компенсация расходов на ЖКУ и газификацию;

пособия для граждан, ухаживающих за инвалидами;

стипендии для сирот;

выплаты врачам и ряд других.

Деньги будут перечисляться по номеру карты без указания многочисленных дополнительных реквизитов. Банк, выпустивший карту, проверит, действительна ли она и принадлежит ли получателю соцподдержки.

Это сократит срок зачисления до максимум 30 минут, пишут «Известия».

По данным Федерального казначейства, в формате перечисления по реквизитам карт «Мир» можно указать код вида дохода для каждой выплаты, включая не подлежащие взысканию.