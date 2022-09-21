Компании под угрозой иностранных санкций и оборонные предприятия смогут засекретить свои балансы в ГИР БО

Их утвердили постановлением Правительства от 16.09.2022 № 1624. Документ опубликован на федеральном портале.

Налоговики закроют бухотчетность компаний, которые: относятся к оборонно-промышленному комплексу;

являются стратегическими;

попали под иностранные санкции или вот-вот попадут.

Кроме того, ЦБ может закрыть общий доступ балансам компаний, которые сдают их в ЦБ.

Решение о сокрытии бухотчетности компании может принять Правительство.

Для ограничения доступа к отчетности надо направить в ИФНС заявление.

Также принято постановление от 16.09.2022 № 1625, по которому Минфин будет формировать перечень компаний, по которым уже ввели санкции или есть такая угроза. Бухотчетность этих компаний будет скрыта от глаз общественности.

Также по ним скроют некоторые сведения в ЕГРЮЛ:

состав учредителей и размер их долей;

о руководителе компании;

о реорганизациях;

о филиалах;

о лицензиях.

На 2022 год есть свои правила о закрытии доступа к балансам. По заявлению доступ будет закрыт к информации за все годы, начиная с 2019 года.