Бухгалтерская отчетность

Компании под угрозой иностранных санкций и оборонные предприятия смогут засекретить свои балансы в ГИР БО

В 2023 году заработают новые правила ограничения доступа к бухотчетности в ГИР БО.

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Их утвердили постановлением Правительства от 16.09.2022 № 1624. Документ опубликован на федеральном портале.

Налоговики закроют бухотчетность компаний, которые:

  • относятся к оборонно-промышленному комплексу;
  • являются стратегическими;
  • попали под иностранные санкции или вот-вот попадут.

Кроме того, ЦБ может закрыть общий доступ балансам компаний, которые сдают их в ЦБ.

Решение о сокрытии бухотчетности компании может принять Правительство.

Для ограничения доступа к отчетности надо направить в ИФНС заявление.

Также принято постановление от 16.09.2022 № 1625, по которому Минфин будет формировать перечень компаний, по которым уже ввели санкции или есть такая угроза. Бухотчетность этих компаний будет скрыта от глаз общественности.

Также по ним скроют некоторые сведения в ЕГРЮЛ:

  • состав учредителей и размер их долей;
  • о руководителе компании;
  • о реорганизациях;
  • о филиалах;
  • о лицензиях.

На 2022 год есть свои правила о закрытии доступа к балансам. По заявлению доступ будет закрыт к информации за все годы, начиная с 2019 года.

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