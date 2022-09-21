Страховые взносы

Даже если работодатель платит пониженные взносы, работникам начисляют пенсионные баллы от полного тарифа

Общий тариф страховых взносов в ПФР (до предельной базы) – 22%. Но, например, в малом бизнесе с дохода свыше МРОТ ставка 10%, в IT-бизнесе – 6%. При этом сотрудники этих компаний не ущемлены в части пенсионных прав.

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Пенсионные баллы им начисляют также, как и всем остальным — будто бы работодатель платит взносы по обычному тарифу.

Обсуждение этой темы затеяли наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Наша подписчица волнуется по поводу взносов на лицевом счете ПФР по сотрудникам с высокой зарплатой.

У них доход уже превысил предельную базу, а значит, пенсионных баллов должны дать по максимуму — 10.

Коллеги подтверждают, что все так и есть. Паниковать не стоит. Вот что пишут:

— У меня микропредприятие, взносы платились 10%, расчет балов в справке из ИЛС исходя из 16%.

Определение суммы страховых взносов для пенсии ПФР ведет по тарифу 22% (ст. 20.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ). Этот тариф делится на солидарную часть (6%) и индивидуальную (16%).

Фактическая уплата взносов работодателем роли не играет.

Недотягивающие до общего тарифа взносы компенсируют за счет бюджетных трансферов.

Формула расчета баллов такая:

ИПК = СВ / СВмз * 10, где:

  • ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);
  • СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу (16 %);
  • СВмакс — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16 %).

В 2022 году предельная база составляет 1 565 000 руб.

Если зарплата сотрудника за год — не меньше этой суммы, то он получит 10 баллов.

Расчет такой:

250 400 / 250 400×10 = 10.

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