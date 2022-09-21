Даже если работодатель платит пониженные взносы, работникам начисляют пенсионные баллы от полного тарифа

Пенсионные баллы им начисляют также, как и всем остальным — будто бы работодатель платит взносы по обычному тарифу.

Обсуждение этой темы затеяли наши подписчики в канале «Красный уголок бухгалтера».

Наша подписчица волнуется по поводу взносов на лицевом счете ПФР по сотрудникам с высокой зарплатой.

У них доход уже превысил предельную базу, а значит, пенсионных баллов должны дать по максимуму — 10.

Коллеги подтверждают, что все так и есть. Паниковать не стоит. Вот что пишут:

— У меня микропредприятие, взносы платились 10%, расчет балов в справке из ИЛС исходя из 16%.

Определение суммы страховых взносов для пенсии ПФР ведет по тарифу 22% (ст. 20.1 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ). Этот тариф делится на солидарную часть (6%) и индивидуальную (16%).

Фактическая уплата взносов работодателем роли не играет.

Недотягивающие до общего тарифа взносы компенсируют за счет бюджетных трансферов.

Формула расчета баллов такая: ИПК = СВ / СВмз * 10, где: ИПК — индивидуальный пенсионный коэффициент (балл);

СВ — сумма взносов по индивидуальному тарифу (16 %);

СВмакс — сумма взносов по индивидуальному тарифу с предельной базы (предельная база * 16 %).

В 2022 году предельная база составляет 1 565 000 руб.

Если зарплата сотрудника за год — не меньше этой суммы, то он получит 10 баллов.

Расчет такой:

250 400 / 250 400×10 = 10.