Банкротство

Мораторий на банкротство сохранят только в некоторых отраслях: IT, авто, фармацевтика

С 1 октября отменяется всеобщий мораторий на банкротство предпринимателей и физлиц. Для особо пострадавших от санкций введут новую меру поддержки.

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Полгода у российских предпринимателей и физлиц была возможность не платить по долгам, пишут «Известия».

За это время граждане и предприятия смогли пересмотреть свое финансовое положение и наладить работу.

С 1 октября массовый мораторий отменят.

Гендиректор Национального центра банкротств предлагает сохранить действие моратория в отраслях, которые подверглись санкционному давлению.

Мораторий на банкротство могут оставить в фармацевтической сфере, химической, автомобильной и авиапромышленности, сельском хозяйстве и IT.

Минэкономразвития считает, что мораторий должен вводиться адресно, по заявлению конкретной компании.

Компания должна доказать, что пострадала от санкций, в течение 6 месяцев, пока был введен всеобщий мораторий, она пыталась наладить бизнес, но санкции оказались сильнее.

Тогда предприятие может рассчитывать на адресную поддержку.

По физлицам также планируется ввести заявительную процедуру для получения поддержки.

Мораторием на банкротство стали пользоваться недобросовестные предприниматели, ставя в невыгодное положение своих кредиторов.

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