Число выданных кредитов снова растет. Прирост по всем статьям

Темп роста кредитования в РФ снова ускорился, пишет «Интерфакс».
Розничное кредитование выросло на 1,7% в августе, в июле рост был всего на 1%.
Корпоративное кредитование в августе выросло на 2,4%, против 1,2% в июле.
Кредиты берут компании из всех отраслей экономики.
Профинансировано несколько крупных инвестиционных проектов, что говорит об оживлении бизнеса.
Заметно ускоряется ипотечное кредитование – прирост в августе 2%.
Необеспеченные кредиты тоже выросли.
Прирост в июле составил 1,8%.
Недавно ЦБ предложил ужесточить правила выдачи потребительских кредитов.