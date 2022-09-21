Общество

⚡ Президент объявил частичную мобилизацию с 21 сентября 2022 года

Призыву подлежат только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, проходили службу и имеют военный опыт.

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В 9.00 утра мск. Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, а также жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. Президент объявил о частичной мобилизации. Указ № 647 от 21 сентября 2022 г. об этом подписан.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», – сказал Путин в своем обращении.

Отдельно Путин заявил, что в случае угрозы территориальной целостности страны будут использованы все имеющиеся средства защиты.

«Те, кто пытаются шантажировать Россию ядерным оружием, должны знать, что "роза ветров" может вернуться»,– сказал президент. Он пообещал, что «территориальная целостность нашей родины, наша независимость и свобода будут обеспечены».

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