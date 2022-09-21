Ставки по кредитам для малого бизнеса снизились

По пилотной программе инвестиционного кредитования ставка снижена до 4% для малых и микропредприятий и до 2,5% – для среднего бизнеса, отмечают «РИА Новости».

Максимальная ставка льготного кредита по программе льготных кредитов для малых и средних предприятий № 1764 от Минэкономразвития составляет 10,25%.

По программе ПСК – 10,5%.

Такое снижение произошло после понижения ключевой ставки ЦБ.

По программе «1764», которая действует с 2019 года, сформирован кредитный портфель в объеме 900 млрд руб. и заключено более 50 тыс. кредитных соглашений.

По программе ПСК малый и средний бизнес получает кредиты на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование.

С начала 2022 года по программе уже выдано 4,2 тыс. кредитов на сумму 98 млн руб.