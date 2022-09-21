Кредитование

Ставки по кредитам для малого бизнеса снизились

По всем льготным госпрограммам кредитования МСП снижены ставки.

Версия для печати

По пилотной программе инвестиционного кредитования ставка снижена до 4% для малых и микропредприятий и до 2,5% – для среднего бизнеса, отмечают «РИА Новости».

Максимальная ставка льготного кредита по программе льготных кредитов для малых и средних предприятий № 1764 от Минэкономразвития составляет 10,25%.

По программе ПСК – 10,5%.

Такое снижение произошло после понижения ключевой ставки ЦБ.

По программе «1764», которая действует с 2019 года, сформирован кредитный портфель в объеме 900 млрд руб. и заключено более 50 тыс. кредитных соглашений.

По программе ПСК малый и средний бизнес получает кредиты на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование.

С начала 2022 года по программе уже выдано 4,2 тыс. кредитов на сумму 98 млн руб.

Дарим курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за подписку на «Клерк.Премиум»

Оформите подписку «Клерк.Премиум» и получите 50+ онлайн-курсов и 450+ вебинаров. Плюсом дадим доступ к консультациям с ведущими экспертами «Клерка» без ограничений.

Впридачу получите больше 400 инструкций и чек-листов для работы.

Один год доступа стоит 24 880 рублей. После оформления подписки получите курс повышения квалификации бесплатно. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы..

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Самозанятые

Может ли самозанятый получать пособия

Статус самозанятого влияет на право получения социальных пособий и выплат. Расскажем, как самозанятому заработать пенсию, получать больничные, декретные и детские пособия, а также можно ли оформить пособия по безработице и уходу за инвалидом. Инструкцию по получению всех доступных пособий для самозанятых вы найдете в статье.

Может ли самозанятый получать пособия
Банковские карты

Туристы продолжают покупать «карточные туры», чтобы открывать счета в зарубежных банках. Но это не массовая история

Ограничение приема карт «МИР» может привести к росту спроса на «карточные туры». Чаще всего за банковскими картами едут в Узбекистан, Казахстан, Армению и Турцию.

Как оформить учебный отпуск в 1С

Согласно ст. 26 ТК, тем сотрудникам, которые совмещают работу с обучением, работодатели должны предоставлять учебный отпуск с сохранением среднего заработка. Как оформить такой отпуск в «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3, рассмотрим далее.

Как оформить учебный отпуск в 1С
Читать еще