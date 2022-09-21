Можно получить соцвычет по НДФЛ на услуги репетитора-ИП

ФНС рассказала, какие документы нужны для оформления такого вычета:

копия свидетельства о госрегистрации ИП;

лист записи из ЕГРИП, где есть ОКВЭД по образовательной деятельности ;

; копия свидетельства о рождении ребенка;

копия договора на обучение ребенка, подтверждающая очную форму такого обучения;

форму такого обучения; чеки ККТ, приходно-кассовые ордера, платежные поручения, которые должны содержать ФИО родителя, оплатившего обучение, назначение платежа со ссылкой на дату и номер договора, наименование получателя платежа — ИП, сумму, дату приема денег.

Оформить вычет может любой из родителей не зависимо от того, кто указан в платежных документах (в случае заключения брака).

Размер вычета — фактические расходы, но не более 50 тыс. рублей.