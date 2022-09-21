Социальный вычет

Можно получить соцвычет по НДФЛ на услуги репетитора-ИП

За обучение детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. К таким организациям приравниваются и ИП-репетиторы.

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ФНС рассказала, какие документы нужны для оформления такого вычета:

  • копия свидетельства о госрегистрации ИП;
  • лист записи из ЕГРИП, где есть ОКВЭД по образовательной деятельности;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копия договора на обучение ребенка, подтверждающая очную форму такого обучения;
  • чеки ККТ, приходно-кассовые ордера, платежные поручения, которые должны содержать ФИО родителя, оплатившего обучение, назначение платежа со ссылкой на дату и номер договора, наименование получателя платежа — ИП, сумму, дату приема денег.

Оформить вычет может любой из родителей не зависимо от того, кто указан в платежных документах (в случае заключения брака).

Размер вычета — фактические расходы, но не более 50 тыс. рублей.

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