Санкции 2022

Ушедшие из России бренды вернулись. Пока через маркетплейсы

Оригинальные товары IKEA, Mango и ZARA замечены на OZON и Wildberries.

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СДЭК доставляет оригинальные товары IKEA из Турции, пишет «Российская газета».

На площадке cdek.shopping представлено больше 1000 позиций оригинальных товаров из IKEA.

Пока это текстиль и посуда, но скоро появится и мебель.

Оригинальные товары IKEA есть и на OZON. Там можно найти знаменитые стулья Ингольф, кресла Поэнг, стеллажи и многое другое.

IKEA ушла, оставив много российских поставщиков, которые изготовляли мебель для IKEA, без дохода.

Теперь они развивают бизнес самостоятельно, продвигая продукцию через маркетплейсы.

На маркетплейсах также можно найти вещи ZARA, Mango, Women secret и т.д.

Ведутся переговоры с FLO Retailing о поставках товаров брендов Lumberjack, U.S. Polo Assn., DOCKERS, Nine West, KINETIX и другие.

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