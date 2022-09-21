Импорт

Количество продавцов Apple на маркетплейсах увеличилось. Технику можно купить за полцены

После продления сроков завоза товаров по параллельному импорту выросло число небольших продавцов, реализующих технику Apple через маркетплейсы.

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Новые модели Apple, которые были представлены в 2022 году, продаются на маркетплейсах дешевле, чем в розничных сетях, пишет «Ъ».

На некоторые модели разница в цене достигает 40 тыс. руб.

С мая 2022 года количество небольших продавцов техники Apple на маркетплейсах увеличилось на 61%.

Особенно это почувствовали в Wildberries. «СберМегаМаркет» не ощутил большой разницы в количестве продавцов, но отметил рост продаж с мая по август на 305%.

Apple анонсировал новый iPhone уже после прекращения прямых поставок.

Компания продолжает выполнять гарантийный ремонт всей техники, независимо от того, где она была куплена.

Apple представила новый iPhone в начале сентября. В Россию он попадет по параллельному импорту.

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