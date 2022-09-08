Санкции 2022

Apple представила iPhone 14. Его будут ввозить в Россию по параллельному импорту

МТС уже начал принимать предзаказы на iPhone 14 по ценам от 84 990 рублей и до 166 990 рублей. Доставку ждать до трёх месяцев, при этом компания оставляет за собой право отменить предзаказ из-за «недружественности» поставщика.

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Новые смартфоны американской корпорации Apple iPhone 14, презентованные накануне, будут поставлять в Россию по программе параллельного импорта. Об этом рассказал зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный iPhone 14 и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах.

Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня. Продлится он до 2024 года.

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Санкции 2022

Apple представила iPhone 14. Его будут ввозить в Россию по параллельному импорту

МТС уже начал принимать предзаказы на iPhone 14 по ценам от 84 990 рублей и до 166 990 рублей. Доставку ждать до трёх месяцев, при этом компания оставляет за собой право отменить предзаказ из-за «недружественности» поставщика.

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