Apple представила iPhone 14. Его будут ввозить в Россию по параллельному импорту

Новые смартфоны американской корпорации Apple iPhone 14, презентованные накануне, будут поставлять в Россию по программе параллельного импорта. Об этом рассказал зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью «РИА Новости» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны – пожалуйста

Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный iPhone 14 и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах.

Процедура параллельного импорта предполагает ввоз в страну товаров без согласия производителя или правообладателя. Продукция поступает покупателям не через дистрибутора, а с помощью альтернативных способов. Путин подписал указ, который легализовал порядок ввоза товаров в Россию через параллельный импорт, в конце июня. Продлится он до 2024 года.