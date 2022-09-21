Общество

🇷🇺 Портал «Госуслуг» упал. Все проверяют повестку в военкомат. Но туда ее не пришлют

Портал «Госуслуг» перестал работать.

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По состоянию на 12:10 мск портал не работает. Мобильное приложение так же не грузится. Сбой произошел сразу после информации о том, что повестки на СВО будут рассылать через Госуслуги. Однако в Мицифры сообщили, что повестки в рамках частичной мобилизации не будут рассылаться таким образом.

Таких планов нет. Необходимая законодательная база для этого отсутствует.

На случай, если у военнообязанного нет аккаунта на портале, повестка придет по почте, сообщает Baza.

По информации, которая есть у «Клерка», мужчин вызывают завтра в военкомат по телефону. В данном случае речь идет о мобилизованных из московского региона.

Мобилизация в стране с 21 сентября.

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