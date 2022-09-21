Средний лимит по кредитной карте – 74 тыс. рублей. Это больше, чем год назад

По сравнению с августом прошлого года средний размер лимитов вырос на 9,3%, пишет «ТАСС».
В феврале 2022 года кредитный лимит составил 75,6 тыс.руб.
Самый большой уровень среднего лимита по кредитным картам фиксируется в Москве – 111,4 тыс. руб., Санкт-Петербурге – 95,9 тыс. руб., Ханты-Мансийском АО – 88,3 тыс.руб.
Рост среднего лимита по кредиткам отмечается во всех регионах РФ за 2022 год.
В марте кредитные лимиты по выданным кредитным картам резко снизились, из-за большого числа необеспеченных кредитов.
ЦБ вводит новые правила выдачи потребительских кредитов.