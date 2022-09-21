Кредитование

Средний лимит по кредитной карте – 74 тыс. рублей. Это больше, чем год назад

Средний размер лимитов по кредитным картам вырос в августе на 7,9% с 68,6 тыс. руб. до 74 тыс. руб.

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По сравнению с августом прошлого года средний размер лимитов вырос на 9,3%, пишет «ТАСС».

В феврале 2022 года кредитный лимит составил 75,6 тыс.руб.

Самый большой уровень среднего лимита по кредитным картам фиксируется в Москве – 111,4 тыс. руб., Санкт-Петербурге – 95,9 тыс. руб., Ханты-Мансийском АО – 88,3 тыс.руб.

Рост среднего лимита по кредиткам отмечается во всех регионах РФ за 2022 год.

В марте кредитные лимиты по выданным кредитным картам резко снизились, из-за большого числа необеспеченных кредитов.

ЦБ вводит новые правила выдачи потребительских кредитов.

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