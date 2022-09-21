НДС

Региональные власти не платят пени по НДС

Органы власти в общем случае – не плательщики НДС, но есть случаи, когда налог платить надо. Если опоздать, пеней быть не должно.

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Разъяснение дает ФНС в письме от 02.08.2022 № СД-4-3/10019.

При реализации госимущества НДС платит покупатель как налоговый агент, если это организация или ИП.

Но если имущество покупает физлицо, то агентства по НДС не будет. Налог должен исчислить и уплатить орган власти.

При этом этот орган власти не признается ни плательщиком НДС, ни налоговым агентом.

Если уплата налога по декларации была произведена несвоевременно, то пени начислять не должны, потому что статья 75 НК не распространяется на неплательщиков налога.

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