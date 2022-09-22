Вебинары для бухгалтеров

Вызвали на допрос и комиссию. Пришли на осмотр офиса с выемкой документов. Как быть?

60% налоговых нарушений становятся уголовными делами и начинаются допросы, комиссии, выемки и осмотры. Хотите разобраться, в каких случаях они назначаются, как они проходят и что делать налогоплательщику?

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Записывайтесь на вебинар Егора Крючкова, замдиректора юридического департамента АКГ«Созидание и Развитие».

На вебинаре вы узнаете:

  • в каких случаях налоговая назначает осмотр и выемку документов и предметов;
  • как проходит осмотр и выемка в рамках налоговой проверки. Кто участвует?
  • какие возможности есть у налогоплательщика?
  • как вести себя на комиссии. Что говорить? Стоит ли отказываться или соглашаться?

После вебинара каждый участник будет готов защищать свои права в процессе осмотра и выемки налоговой и снижать негативные последствия для себя и компании.

Вебинар бесплатный.

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Вебинары для бухгалтеров

Вызвали на допрос и комиссию. Пришли на осмотр офиса с выемкой документов. Как быть?

60% налоговых нарушений становятся уголовными делами и начинаются допросы, комиссии, выемки и осмотры. Хотите разобраться, в каких случаях они назначаются, как они проходят и что делать налогоплательщику?

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