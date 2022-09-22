Вызвали на допрос и комиссию. Пришли на осмотр офиса с выемкой документов. Как быть?

Записывайтесь на вебинар Егора Крючкова, замдиректора юридического департамента АКГ«Созидание и Развитие».
На вебинаре вы узнаете:
- в каких случаях налоговая назначает осмотр и выемку документов и предметов;
- как проходит осмотр и выемка в рамках налоговой проверки. Кто участвует?
- какие возможности есть у налогоплательщика?
- как вести себя на комиссии. Что говорить? Стоит ли отказываться или соглашаться?
После вебинара каждый участник будет готов защищать свои права в процессе осмотра и выемки налоговой и снижать негативные последствия для себя и компании.