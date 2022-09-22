Общество

Дефицита продовольствия в магазинах не будет. Урожай собрали высокий, а экспорт снизился

Минпромторг проверил уровень запасов продуктов в магазинах. Поводов для беспокойства нет.

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Товарные запасы в магазинах пополняются постоянно, их объем достаточен, никакого дефицита товаров в стране не наблюдается, пишут «РИА Новости».

Минпромторг и федеральные торговые сети постоянно мониторят ситуацию на рынке продовольствия, чтобы успеть быстро среагировать на меняющиеся условия.

Торговые сети имеют достаточный запас товаров первой необходимости на складах. Мартовского ажиотажа не повторится.

«Высокий урожай и некоторые ограничения на экспорт поспособствовали большему росту запасов той же гречки, сахара и других продуктов первой необходимости по сравнению с прошлым годом», – отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

С марта по май россияне активно запались продовольствием. 41% отмечали острую нехватку сахара.

Чаще всего покупали крупу (12%), макароны (10%), бытовую химию (8%), консервы и лекарства (7%), средства личной гигиены (7%).

К тому же, цены на социально значимые товары стабилизируют

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