Безотзывные вклады – страховка будет частичной

ЦБ обсуждает различные варианты конфигурации для безотзывных вкладов, сообщает «РБК».
Допускается, что такие депозиты не будут полностью покрыты страховкой из Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«Важно просчитать влияние на фонд страхования вкладов и нагрузку на банки новых безотзывных вкладов», – говорит директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Сейчас АСВ покрывает риски на сумму 1,4 млн руб. по каждому вкладу.
Минфин и ЦБ предложили легализовать вклады, которые нельзя снять раньше срока.