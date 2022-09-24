Безотзывные вклады будут не такими уж безотзывными. За досрочное снятие возьмут неустойку

ЦБ не считает, что безотзывные вклады должны быть безотзывными при любых обстоятельствах, цитирует директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов «РИА Новости».
Безотзывный вклад – это очень хорошо для банка, т.к. точно известны сроки вклада.
Однако жизненные обстоятельства у людей бывают разными и ЦБ обсуждают возможности досрочного закрытия безотзывного вклада:
- Досрочное снятие с уплатой неустойки банку;
- Установление предельно допустимой суммы снятия или процент от суммы вклада;
- Кредит или рефинансирование под залог безотзывного вклада.
Забрать безотзывный вклад можно будет только, заранее предупредив банк.