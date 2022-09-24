Безотзывные вклады будут не такими уж безотзывными. За досрочное снятие возьмут неустойку

Чиновники обсуждают условия, при которых безотзывные вклады все-таки можно будет снять.

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ЦБ не считает, что безотзывные вклады должны быть безотзывными при любых обстоятельствах, цитирует директора департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов «РИА Новости».

Безотзывный вклад – это очень хорошо для банка, т.к. точно известны сроки вклада.

Однако жизненные обстоятельства у людей бывают разными и ЦБ обсуждают возможности досрочного закрытия безотзывного вклада:

  1. Досрочное снятие с уплатой неустойки банку;
  2. Установление предельно допустимой суммы снятия или процент от суммы вклада;
  3. Кредит или рефинансирование под залог безотзывного вклада.

Забрать безотзывный вклад можно будет только, заранее предупредив банк.

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