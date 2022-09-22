Общество

200 тыс. рублей единоразово. Каждому мобилизованному из Крыма выплатят дополнительные деньги

Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил о разовой выплате всем мобилизованным с территории Крыма.

Версия для печати

«По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тыс. рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей», – сказал Аксенов в своем Telegram.

Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Деньги зачислят на карту в течение 5 рабочих дней.

Повторяю: мы никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках.

Напомним, что глава Якутии обещал: мобилизованные будут получать от 205 тыс. рублей в месяц.

Дарим курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете» за подписку на «Клерк.Премиум»

Оформите подписку «Клерк.Премиум» и получите 50+ онлайн-курсов и 450+ вебинаров. Плюсом дадим доступ к консультациям с ведущими экспертами «Клерка» без ограничений.

Впридачу получите больше 400 инструкций и чек-листов для работы.

Один год доступа стоит 24 880 рублей. После оформления подписки получите курс повышения квалификации бесплатно. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы..

Управленческий учет

Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

Все говорят о том, как важен управленческий учет. Почему руководители вокруг него бегают, да еще и бухгалтеров напрягают? Разбираемся в основах вместе с «Клерком».

Как новичку разобраться с управленческим учетом. Изучаем основы (бухгалтерам обязательны)

Повышение квалификации

Налоговые проверки

Что такое налоговая тайна

Любая компания заинтересована в том, чтобы налоговые инспекторы не разглашали информацию, полученную ими в ходе проверок. При этом никто не откажется узнать, что контролеры узнали о деятельности конкурентов. Как же обстоит дело с сохранностью налоговой тайны?

Что такое налоговая тайна

Мероприятия

Разместить
ЭДО

ЭДО для транспортных и логистических компаний: как работать в системе

Государственная информационная система электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) — это уже не туманная перспектива, а реальность: система заработала с 1 сентября 2022 года. Расскажем, что это такое и как начать работать.

ЭДО для транспортных и логистических компаний: как работать в системе
Кадры

Какие сведения о работодателе и работнике должны быть в трудовом договоре

По закону основанием возникновения трудовых отношений выступает заключенный трудовой договор либо фактический допуск к работе. Какие именно должны быть сведения о работодателе и работнике в трудовом договоре, узнаете из этой консультации.

Читать еще