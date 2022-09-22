200 тыс. рублей единоразово. Каждому мобилизованному из Крыма выплатят дополнительные деньги

«По моему поручению каждому мобилизованному крымчанину единоразово будет выплачено 200 тыс. рублей. Это дополнительная финансовая помощь для наших воинов и их семей», – сказал Аксенов в своем Telegram.

Заявление можно заполнить в воинской части, в которую мобилизованный будет направлен. Деньги зачислят на карту в течение 5 рабочих дней.

Повторяю: мы никого не оставим без поддержки и позаботимся обо всех наших защитниках.

Напомним, что глава Якутии обещал: мобилизованные будут получать от 205 тыс. рублей в месяц.