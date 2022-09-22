От 205 тыс. рублей ежемесячно будут платить мобилизованным. Регионы установят свои доплаты

«Все граждане, которые призываются по мобилизации, приравниваются к военнослужащим по контракту, получают денежное довольствие в таком же размере – от 205 тыс. рублей в зависимости от должности и воинского звания», – пояснил Авдонин на брифинге оперативного штаба республики (РИА).

По его словам, в первую очередь по частичной мобилизации призываются молодые люди, отслужившие в армии не больше трех лет назад с опытом военной службы.

Регионы могут доплачивать сверх базовой суммы своим мобилизованным. К примеру, вчера Собянин пообещал дополнительные деньги мобилизованным из Москвы.

Мобилизацию 300 тыс. резервистов объявили вчера. Вот все, что известно на сегодня.