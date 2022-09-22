Экономика России

Конфискат из легкой промышленности предложили продавать. Сейчас мы его уничтожаем

Чтобы увеличить доходы бюджета, конфискованные товары легкой и пищевой промышленности нужно не уничтожать, а продавать.

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Счетная палата заявила, что конфискованные товары, которые соответствуют всем российским стандартам качества, можно не уничтожать, а продавать, отметили в «VC.ru».

Это поможет увеличить доходную часть бюджета.

За 9 месяцев 2021 года страна могла получить 1,2 млрд руб. дохода, если бы реализовала весь конфискат.

Кроме этого, можно избежать и других нарушений.

В ходе проверок аудиторы счетной палаты обнаружили факты утраты и ненадлежащего хранения конфискованного имущества.

Еще можно переработать конфискованное имущество, особенно этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию.

За 4 года стоимость конфискованного имущества составила более 9 млрд руб.

С 2018 по 2021 год реализовали продукции только на 300 млн руб., а остальное было уничтожено.

На уничтожение конфиската потратили 2 млрд руб.

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