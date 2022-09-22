💻Воинский учет в организации. Даем экстренный вебинар

Организации обязаны:
- создавать военно-учетные подразделения;
- выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих организациях;
- предоставлять отчетность по бронированию.
Елена Пономарева эксперт по трудовым отношениям объяснит все ваши обязанности по ведению воинского учета в организации. И расскажет, как:
- заполнять карточки гражданина, подлежащего воинскому учету;
- информировать военкоматы;
- увольнять работника в связи с призывом на военную служб;
- вести воинский учет в 1С:ЗУП.