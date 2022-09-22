Вебинары для бухгалтеров

💻Воинский учет в организации. Даем экстренный вебинар

Проводим вебинар для организаций и руководителей, которые отвечают за ведение воинского учета в их компаниях.

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Организации обязаны:

  1. создавать военно-учетные подразделения;
  2. выполнять работы по воинскому учету и бронированию на период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работающих в этих организациях;
  3. предоставлять отчетность по бронированию.

Елена Пономарева эксперт по трудовым отношениям объяснит все ваши обязанности по ведению воинского учета в организации. И расскажет, как:

  • заполнять карточки гражданина, подлежащего воинскому учету;
  • информировать военкоматы;
  • увольнять работника в связи с призывом на военную служб;
  • вести воинский учет в 1С:ЗУП.

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Учет процентов по депозитам в бухучете

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Учет процентов по депозитам в бухучете

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