Общество

В VK будет функционал Госуслуг

Скоро органы власти заведут свои аккаунты в соцсетях, где чиновники будут общаться с населением, размещать опросы.

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На международном форуме Kazan Digital Week проходит сессия с участием главы Минцифры Максута Шадаева, где обсуждается этот вопрос.

Минцифры протестирует связь «ВКонтакте» с Госуслугами.

В частности, через VK можно будет записаться на прием к врачу, получать уведомление с Госуслуг.

Сейчас госорганы обязаны иметь сайты, но метрики там непрозрачны — сколько посетителей и т.д.

В соцсетях все будет понятно — количество постов, подписчиков, репостов, комментариев. То есть работа чиновников по ведению страничек в соцсетях сразу будет видна.

Все региональные ведомства при помощи госпабликов в VK получат одинаковый инструментарий, от региона нужен будет только креатив и контент, сказал Максута Шадаев.

Недавно вышло постановление правительства, по которому к декабрю органы власти обязаны завести аккаунты в сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

 

Кстати, Клерк уже давно завел паблики в VK, до того, как это стало мейнстримом.

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